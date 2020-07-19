Çok merak ediyordum, pandemizede Galatasaray ile Göztepe arasındaki maçın ne olacağını... Aslında maçın tatsız tuzsuz geçeceği belliydi... Çünkü iki takımda son haftalarda asidi kaçmış gazoz gibiydi... Ama iki iyiden bu kadar kötü çıkacağını hala kabullenemediğimden birisinin yeter be artık diye patlama yapacağını düşünüyordum... Öyle ya ikisi de pandemi önceside lige damga vurmuştu ama sonrasında 6 maçın 4'ünü kaybetmiş, sadece 2'şer beraberlik almıştı... İkisinin de kayıpları 16'şar puandı... Birisi şampiyonluk, diğeri Avrupa kupaları hedefinden kopmuştu... Galatasaray için bırakın şampiyonluğu Avrupa kupaları bile tehlikeye girmişti... Göztepe, daha önce aldığı puanlarla teselli bulurken, bu kadar kötü sonuca rağmen düşme kabusundan uzak kaldığına şükrediyordu...



SESSIZLİĞİ SARACCI BOZDU

İki mutsuz ve umutsuz takımın Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelesinde sessizliği Galatasaraylı Sarachi bozdu... Saracci'nin attığı goldeki ustalık kadar, Beto'nun yaptığı hata büyüktü... Ardından Göztepe, "Ben buradayım" dercesine Galatasaray'ı yoklamaya başladı... Tüfek vardı ama mermi yoktu... Takımın üç golcüsü de Kamil Wilczek, Jerome ve Deniz Kadah sakattı... İş Stefano Napoleoni'ye düşmüştü ve o da öyle ya da böyle golünü attı. Ama ilk golünde hakem Koray Gencerler yapacağını yaptı, skandal bir karara imza attı. Napoleoni'nin golü öncesindeki Halil'in pozisyonundan faul üretti, yüzde yüzlük golü iptal etti. Allahını seversen elini vicdanına koy söyle hocam... Böyle faul mü olur, o gol iptal edilir mi? Sen bu pozisyona faul veriyorsan düdüğü müdüğü bırak hocam... Sen ya kötü niyetlisin, ya da bu işi bilmiyorsun...Neyse ki Napoleoni bu kez hakemin istese de iptal edemeyeceği bir gol attı ve eşitliği sağladı. Ama Emre Akbaba'nın yaklaşık 25 metreden golü geldi... Saracci'nin golünü izleyen Beto o golü de ağlarda gördü... Sonuçta kötünün iyisi Cim-Bom Göztepe'yi yenerek teselli buldu... Göztepe mi? Gasp edilen golüyle yine onlara hüsran, yine hasret düştü...