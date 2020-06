Yaşar Kemal Uğurlu... Bu hakemin yönettiği her Göztepe maçında ne yazık ki hep olay var... Hani hatadır diyoruz, ön gargılı izlemeyelim diyoruz ama nafile... Her maç yapacağını yine yapıyor... Burnunun ucundaki pozisyonları görmüyor, ya da görmezden geliyor... Kartları ve kararları hep Göztepe aleyhine, takdir hakları ise rakiplerin lehine... Göztepe ile bir derdi mi var bilmiyorum ama Yaşar Kemal Uğurlu ismini duyan her Göztepeli gibi ben de "eyvah eyvah" diyorum... Alpaslan Öztürk'ün sarı kart gördüğü pozisyonda suratına bağırdığı gibi Uğurlu Göztepe'nin puanlarını, futbolcuların emeklerini çalıyor...



GÖZ-GÖZ SEZONU KAPATTI

Diyeceksiniz ki tek tek sorun Yaşar Kemal Uğurlu mu Göztepe için? Hayır kesinlikle hayır... İşin için de bir de İlhan Palut var... Yaptığı hamleler gerçekten çok gereksiz... Castro'yu, Halil'i, Napoleoni'yi kesinceye kadar kimler var kadroda kesilecek... Gassama ile Borges ile mi rakibini yeneceğini sandın, yoksa Deniz Kadah ile Kamil Wilczek mi? Wilczek dedim de Alanyasporlu Papiss Cisse'yi izlerken kıskandım. Adamlar bulmuşlar getirmişler golcünün hasını. İki senedir leblebi gibi gol atıyor. Onlar buluyor da Göztepe neden bulamıyor diye içimden geçiriyorum. Ghilas, Jerome, şimdi de Wilczek... Acaba onlar mı golcü, yoksa bu Cisse mi? Bunu da geçtim... Haftalardır yazıyorum. Taraftarlar da haftalardır bas bas bağırıyor, gençleri oynatın diye... Ama Palut kimseye kulak asmıyor... Hep aynı adamları oyundan çıkartıp, hep aynılarını oyuna alıyor... Eeee sen dön dolaş aynı işleri yapacaksan farkındalığın ne olacak senin? Zaten bana puan kazanamıyorsan oyuncu kazanmalısın... Ama ne yazık ki bırak maç kazanmayı, sen kazanılmış futbolcuları bile kaybediyorsun... Göztepe sezonu kapatmıştır. Skora bakmayalım... Görünen köy kılavuz istemez...

