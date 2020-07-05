Öncelikle şunu söyleyeyim ki Fenerbahçe karşısında Göztepe'nin bu kadroyla sahaya çıkacağına ihtimal vermezdim... İlhan Palut Alanyaspor maçındaki aynı kadroyla Fenerbahçe önüne çıktı ve bana göre hata yaptı.

Zaten o maçta da Mossoro'nun, Borges'in, Kamil Wilczek ve Zlatko Tripic'in vasat oyunu maçı tehlike sokmuş Andre Castro ve Napoleoni'nin oyuna girmesiyle Göztepe daha iyi oynamış ve sonuca gitmişti... Ben hala Castro'nun neden yedek soyundurulduğunu anlayamıyorum... Elinde Castro gibi bir adam varsa Castro oynar... Acaba indirim yap dedikleri ve kabul etmediği için mi Castro'nun yerine Mossoro oynuyor...

Aynı şekilde o yere göğe sığdıramadığımız Beto'yu da durgun görüyorum... Sanki motivasyonunu yitirmiş gibi... Titi de, Gassama da aynı şekilde... Onların oynatılıp oynatılmaması bir kenara ama oynatıyorsan da Mossoro, Borges değil Yalçın Kayan, Kerem Atakan Kesgin, Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu gibi gençler olmalı... Daha önce de yazmıştım... Madem maç kazanamıyorsun, o zaman gençleri kazan... Bak Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'na zorla da olsa şans verdi ve hem onu, hem de onun attığı gollerle maçı kazandı.



GÖZTEPE HAVLU ATMIŞ

İşin özü Göztepe kazanacak bir kadroyla değil, kaybetmeyecek bir takımla sahaya çıktı... Halil'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Göztepe'de bir de üstüne üstlük Serdar Gürler sakatlanınca da olanlar oldu.

Palut, biraz da mecburiyetten Napoleoni, Castro ve Yalçın Kayan'ı oyuna aldı da maç dengelendi. Bu hamleler sonucunda maçın ilk yarısı ne kadar zevkli geçtiyse, ikinci yarısı hatta son dakikaları bir o kadar güzel geçti... Fenerbahçe'ye gelince...

Göztepe önünde kendilerini buldular...

Kasımpaşa maçında aldıkları şok yenilginin ardından Yeni Malatyaspor'u zar-zor yense de Göztepe karşısında son bölümde ecel terleri dökse de Emre Belözoğlu'nun dediği gibi Avrupa için hatta ilk 3 için ümitlendi.

Göztepe mi bana göre havlu attılar... Neyse ki geçen sezonki gibi küme düşme tehlikesi yaşamadan bu sezon bitti bitiyor... Şimdi ne mi olur? Bilemem ama transferde oldukça zorlu bir süreç Göztepe'yi bekliyor...

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