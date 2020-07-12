Anlaşılan o ki Göztepe sezonu kapatmış... Futbolcuların belki bedenleri sahada ama ruhları başka elemde... Kimileri şimdiden tatile çıkmış, kimileri ise hangi takıma giderim havasında... Takımda ne ruh var, ne de heyecan... Sabaha kadar oynansa Göztepe Gençlerbirliği'ni yenemez anlayacağınız... Oysa öyle mi olmalı... Maç gazozuna bile olsa en azından giydiğin forma için, aldığın para için çıkıp adam gibi oynamalısın. Kazanamıyorsan bile terini son damlasına kadar akıtmalısın... Dedim ya... Göztepe kazanma arzunuzu kaybetmiş, yenilmek doğallaşmış, futbolcular sezonu kapatmış...



PALUT'UN GENÇ OYUNCULARI

"Maçları kazanamıyorsanız bari gençleri kazanın bari" diye diye sonunda teknik direktör İlhan Palut, "Alın size gençler" dercesine gözümüzün içine soktu gençleri... Dedik ki, en azından gençler kendilerini göstermek için çıkar aslanlar gibi oynar, maça heyecan katar... Nerede.... Meğer Palut haklıymış... Meğer ne doğru düzgün genç oyuncusu, ne de yedeği varmış... Anlayacağınız kulübe çökmüş... Göztepe bugüne kadar o şablon kadroyla bu işleri başarmış... Sonunda gördük... Neyse ki 38 puanla... Dün maçı izlerken düşündüm... Yaa Göztepe tehlikeli bölgedeyken bu oyunculara ve bu zinhniyete kalsaydı ne olurdu diye... Kesin düşerdi... Gençler bana hayal kırıklığı yaşattı. Hele hele kaleci Göktuğ... Beto'nun veliahtı dediğimiz Göktuğ... Hiç ummazdık. Yediği gol tamam şanssızlık ama "Ben Göztepe'nin kalecisiyim" diyebileceğimiz bir performans göremedik, ne Ankaragücü, ne de G.Birliği maçlarında... Murat Paluli memur zihniyetin oynuyor... Yalçın Kayan ona keza... Tam onun parlayacağı bir maç ama nerede... Ya Atınç... Ondan çok umutluydum ama o da tam bir hayal kırıklığı... Neyse ortam bu, futbolcular bu skor bu... Hava puslu, görüntü fulü... Ne diyelim, bu sezon geçti de bundan sonra ne olur bilemem...





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