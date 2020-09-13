Sezonun ilk karşılaşmaları her zaman zordur. Hele yaşanan pandemi sürecinin ardından geç biten lige, tekrar erken başlamak bütün takımları çok zorladı. Geçen yılın iskelet kadrosundan Beto, Jerome, Wilczek, Castro ve Serdar Gürler gibi oyuncularından yoksun Göztepe'nin ne yapacağını tüm taraftarlar gibi açıkçası ben de merak ediyordum. Sarı-kırmızılı ekipte 3 sezondur kaleyi koruyan Beto'nun yokluğunda kaleye geçen genç eldiven İrfan Can'a fazla iş düşmedi. Ancak heyecanı yüzünden okunan 22 yaşındaki file bekçisi performansıyla gelecek için ümit verdi. Göztepe'nin ilk onbirine baktığımızda zaten geçen yıldan farklı olarak kaleci İrfan Can ile ileri uçta yeni transfer Brown Ideye vardı. Ancak Göztepe'nin en iyi transferi bence kuşkusuz sol kanatta görev yapan Tripic. Tripic maçın başından sonuna kadar sol kanadı çok etkili kullanırken, yaptığı bindirmelerle de Denizli savunmasını hayli zorladı. Geçen sezon devre arasında transfer edilen Tripic bu sezon Göztepe'nin en iyi oyuncularından biri olacağı sinyalini Denizli maçında verdi. Uzaklardan attığı jeneriklik golle de müthiş futbolunu süsledi.



TAKIM IYI HAZIRLANMIS

Sarı-kırmızılılar, biri penaltı olmak üzere duran iki toptan Alpaslan ve Atınç ile farkı ikiye çıkarınca Denizli'nin gardını düşürdü. Halil, Mossoro ve Tripic ile farka koşan Göztepe de belli ki teknik direktör İlhan Palut takımı sezona iyi hazırlamış. Futbolcuların hırsı ve mücadele isteği Göztepe'nin bu sezon rakibi ısıracağı sinyalini verdi. Ama bu skor aldatıcı olmasın. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan ligde kupa maçları da eklenince alternatifli bir kadro oluşturmak şart. Takıma gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Yönetimin kaleci, stoper, orta saha ve kanada oyuncu aradığını biliyorum. Yeni transferlerin de takıma katılarak form tutmasıyla Göztepe sezonu hedeflediği yerde bitirecektir. Ege ekibi Denizlispor ise Göztepe önünde neredeyse sahada döküldü.

Yeşil-siyahlılar ileri uçta Rodallage ile birkaç pozisyonda etkili olmaya çalışsa da Göztepe'nin üst üste gelen golleriyle yıkıldı.