Sezonun açılış maçında Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenen Göztepe için Yeni Malatyaspor maçı tam bir sınav niteliği yaşıyordu. Ancak Göztepe bu kez karşısında daha dişli bir rakip buldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendi oyunlarını sahaya yansıtmak yerine Göztepe'yi oynatmama ve maçı sürekli soğutma talimatı vermiş olmalı. Öyle ki özellikle Malatyasporlu Murat Akça, Karim Hafez, Chebake, Cueva ve Adem Büyük sürekli kendilerini yere atıp, Göztepeli futbolcuların üzerlerine oynadılar. Tecrübeli hakem (!) Cüneyt Çakır da bu oyuna sık sık ayak uydurdu.

Çaldığı yerli yersiz faul düdükleriyle Malatyasporlu oyuncuların ekmeğine yağ sürdü. Avrupa'da çok önemli maçlarda düdük çalan Çakır'ın acemice yaptığı hatalar saç baş yoldurttu.



PALUT TAKIMI BOZMADI

Göztepe'nin teknik patronu İlhan Palut ise 'Kazanan takım bozulmaz' felsefesini yerine getirerek Denizli maçının on biriyle sahaya çıktı. Palut oyuncularına orta alanı kalabalık tutup kanatlarda oynayan Tripic ve Halil Akbunar ile sonuca gitmeyi hedeflemiş. İleri uçta oynayan Brown İdeye de fazla etkinlik göstermese de rakibin dengesini bozmaya çalıştı. İlhan hocanın ilk 20 dakikada oyun planı tuttu ve Göztepe orta alanda rakibini kilitledi. Maçın 20. dakikasında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Halil Akbunar düzgün bir vuruşla Göztepe'yi deplasmanda öne geçirdi.

Ancak Göztepe'nin kronik 'Geriye çekilme' hastalığı nüksedince gol 'Geliyorum' dedi. Yönetimin transfer süreci bitene kadar bu takıma nokta atışı takviyeler yapması şart. Yeni transfer edilen Nwobodo'nun ve kaleci Megyeri'nin performansını merakla bekliyoruz. Yönetimin mevcut kadroya yapacağı kanat ve stoper takviyesi ile Poko ve sakat olan Napoleoni'nin takıma dönmesiyle Göztepe daha da güçlenmiş olacak.