Geçen hafta Ankaragücü'ne deplasmanda hiç ummadığı bir şekilde 3-0 mağlup olan Göztepe'nin Sivasspor maçında nasıl bir performans ortaya koyacağını herkes gibi ben de merak ediyordum.

Gördüğümüz şu oldu; Ankaragücü maçı iş kazası değilmiş çünkü Sivasspor önünde dağıldık diye yazmış olsak hata yapmayız.

Zorlu maç öncesinde Halil ve Peter Zulj'a gelen milli takım davetin bu iki oyuncuya da ayrıca bir motivasyon olmasını bekliyordum ama iki oyuncu da ilk yarıda beklentilerin uzağında kalınca Karaman bu iki oyuncuyu ikinci yarı başında oyundan aldı.



FELAKET BİR İLK YARI

Konuk ekip Boyd ile golü buldu fakat pozisyonda topa elle müdahale olduğu için VAR'dan gol iptal oldu. Göztepeli oyunculara devamlı baskı yapan Sivassporlu oyuncular, Marko'nun geri pasında İrfan'ın kontrol etmekte zorlandığı topu filelere gönderdi. Maçı canlı izlerken "Böyle gol mü yenir be!" dedim. Kaleciye o pozisyonda geri pas atmak nedir veya İrfan gibi kalecinin topla fazla oynamadan bunu uzaklaştırması gerekmez miydi? Bir yandan da "Biz bu maçı Sivas'ta mı oynuyoruz" diye de düşünmeden edemedim. Konuk ekip ilk yarıda Göztepe'yi sürklase etti.



JAHOVIC ARANIYOR

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Adis Jahovic, Göztepe'ye döndü. "Gerçek bir golcüye kavuştuk" diye sevinen Göztepe taraftarı eski Jahovic'i adeta mumla arıyor.

Jahovic gelmeden önce ileri uçta oynayan ve attığı gollerle takımı sırtlayan Ndiaye, kanatta ne kadar istekli ve arzulu olsa da istediği pozisyonları bulamıyor. Ünal Karaman'ın acaba forvet hattında "Jahovic yerine Ndiaye'yi düşünmesi mi lazım" diye içimden geçiriyorum.