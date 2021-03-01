Başakşehir ve F.Bahçe galibiyetleri ile özgüveni zirve yapan Göztepe, Kasımpaşa engelini de geçerek orta sıralardaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

Alınan bu üç puan Göz Göz'ün düşme hattı ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarıp ilerleyen haftalara daha da umutla bakmasını sağladı. Ünal Karaman geldiği günlerde bir türlü istediği ideal 11'i bulamamıştı. Ancak son haftalarda hem ideali buldu hem de oyun şablonunu da iyice oturttu. Ünal Hoca, takıma oyun disiplininden kopulmaması gerektiğini aşılamış. Ünal Hoca, ligin kalan bölümünde yeni sezonda oynatacağı futbolun da çalışmasını yaptıracaktır. Burada bir not da yönetime açmak isterim. Takımda sözleşmesi biten birçok oyuncu var, bunların bir şekilde kadroda tutulması gerekiyor. Şimdiden yıldız oyuncular için birçok takımın girişimler yaptığını da biliyorum. Yönetimin de hoca ile kafa kafaya verip kalmasını istedikleri oyuncuların sözleşmelerini şimdiden görüşüp uzatmakta fayda var.



GÖZ-GÖZ RAHATLADI

Maça dönecek olursak Kasımpaşa'nın oyunun başında 10 kişi kalması Göztepe'nin işini rahatlattı. Rakip eksik kalsa da kanatları iyi kapatıp Göztepe'nin etkili gelmesini önleme çalıştı. Göz-Göz'ü rahatlatan gol ise yine Halil-Ndiaye işbirliği ile gelişti. Göztepe'nin son haftalardaki yükselen bir başka yıldızı Obinna'yı da tebrik etmek isterim. Geldiği günlerde fazla forma şansı bulamayan Obinna, her maç üstüne koyuyor. 2. yarı Göztepe rakibi gibi eksik kalsa da nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı ve üç puanı aldı.

F.Bahçe galibiyetinden sonra bu futbol mutlu etmemiş olabilir. Ancak bazen güzel oynamazsın ama üç puanı almasını bilirsin. Göztepe'de bu maçta aynen onu yaptı. İyi oynamadı fakat iyi mücadele edip üç puanı hanesini yazdırmayı başardı.