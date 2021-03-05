S üper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek büyük sükse yapan Göztepe, dün Alanya'da oldukça zorlu bir 90 dakikaya çıktı.

Ancak son haftalarda ideal kadrosunu bulan Ünal Karaman'ın Alanya deplasmanında Jahovic'in yerine Brown Ideye'yi ilk onbirde sahaya sürmesi benim gibi birçok Göztepe taraftarına da sürpriz oldu. Büyük umutlarla tekrar takıma katılan Jahovic henüz gol atamadığı için belki böyle bir tercih olabilirdi ama Jahovic'in oynaması rakip savunmaları çok rahatsız ediyordu. Peki ya sezon başında bu takıma birinci forvet olarak transfer edilen Ideye, ne mi yaptı diye soracak olursanız büyük harflerle yazıyorum "KATKISI SIFIR." Zaten Ünal hoca da devre arasında bu oyuncuyu çıkarıp Jahovic'i sahaya sürdü. Ideye'yi çıplak gözle izleyen birisi olarak bazen kendi kendime "Bu nasıl bir futbolcu, bırakın gol atmayı top dahi tutamıyor" diye söyleniyorum.

Büyük Göztepe taraftarına bir dipnot aktarayım Ideye'nin sözleşmesi Mayıs 2022 yılına kadar sürüyor, galiba ilk teşekkür edilmesi gereken oyuncu da belli oldu gibi...



IYI KI VARSIN HALIL

İlk yarısı oldukça kısır geçen karşılaşmada devre sona ererken Halil sol kanattan adeta uçarak geldi ve ortasını yaptı. Fatih Aksoy topu kendi kalesine atınca Göztepe devreyi 1-0 önde kapattı. Şu andaki puan durumuna baktığımızda Halil hem attığı hem de attırdığı gollerle takımın buralarda yer almasında en büyük katkıyı sağladı. Türkiye'deki bütün taraftarların kadrosunda görmek istediği Halil mutlaka ama mutlaka kadroda tutulmalı.

İkinci yarının hemen başında Göztepe durumu 2-0 yapabilecek pozisyondan yararlanamadı, dönen top korner oldu. Ve Göztepe kalesinde golü gördü. Ligde en fazla topa sahip olan takımlardan Alanyaspor'a karşı Göztepe de en azından orta sahasını kalabalık tutup rakibe gol pozisyonu vermemeye başladı. Ev sahibi ekibin bulduğu pozisyonlarda da kaleci İrfan Can başarılıydı. Bu arada Göztepe'nin tüm fotoğraflarını çeken ve en güzel kareleri bizlere yansıtan kulübün foto muhabiri Ekrem Anamur'un çocuğu olduğunu öğrendim. Allah analı babalı büyütsün.