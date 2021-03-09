Ünal Karaman, geldiği ilk haftalarda özellikle oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilirken artık hoca hem oynatmak istediği oyunu, hem de ideal kadrosunu bulmaya başladı. Ünal Karaman'ın ilk 11'inde yer alan 10 oyuncuyu herkes rahatlıkla tahmin edebilirken sadece golcü olarak kimin oynayacağı netleşmedi. Bunun nedeni de çok basit. Göztepe taraftarının adına besteler yaptığı Jahovic, bir türlü gol atamayınca hoca burada arayışlara giriyor. Geçen hafta Ideye ileri uçta başlarken bu hafta ise kanatta oynayan aslında takımın en skorer oyuncusu golcüsü Ndiaye forvet hattında sahaya çıktı. İçimden de "Oh be işte olması gereken bu" dedim. Yine oynatılmadığı için eleştirilen Zulj hafif sakatlık geçirdiği ve bu nedenle riske edilmediğini öğrendim.

Dün de bu yüzden pek gününde değildi.

TRİPİC HAMLESİ GELDİ

Maçın ikinci yarısında da hoca bu oyuncusunu riske etmeyerek Tripic'i sahaya sürdü.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Erzurumspor maça baskılı başlayıp gol bulmak isterken Göz-Göz henüz 4. dakikada golü buldu. Geçen yıl "Paramı alamıyorum" diyerek takımdan ayrılan Leo, Diabete'nin vuruşunda topu kendi kalesine gönderen isim oldu. Ne diyelim Allah'ın adeleti mi desek! Maça golle başlamak Göztepe'ye büyük moral oldu. Rakip gol atmak için baskı yaparken Göztepe ani ataklarla pozisyonlara girdi fakat bir türlü ikinci gol gelmedi.

Berkan'ın muhteşem serbest vuruşunu kalecinin çıkarması ve yine ilk yarı sonlarına doğru rakip kalecinin oluşan karambolde topu çıkarması akıllarda kaldı. İkinci yarıya etkili başlayan Erzurumspor, golü erken buldu. Bu golden sonra Emrah'ın boş durumda topa vuramaması Göztepe adına büyük şanstı.

Soner ve Zulj'un oyundan alınması Göz- Göz'ün hücumdaki etkinliğini azaltılırken savunmadaki yerini sağlamlaştırdı.

Göztepe, Halil ve Ndiaye ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın son bölümünde Göztepe'nin yıldızı Halil, büyük Göztepe taraftarının maçın başından beri beklediği ikinci golü atan isim oldu. Göztepe, bu sezon fikstürde bu kadar rahat konumdaysa bundan en büyük pay sahibi kuşkusuz Halil'dir. Milli takım seçicilerin artık Halil'i görmeleri gerekiyor.