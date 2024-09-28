yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem

Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı forumun hayırlara vesile olmasını diledi.Erdoğan, "Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum." dedi.

Başkan Erdoğan: BM’nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
Başkan Erdoğan: BM'nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
Başkan Erdoğan: İsrail, bölge barışını tehdit ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail, bölge barışını tehdit ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze’yi Nazi kampına çevirdi
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'yi Nazi kampına çevirdi
Başkan Erdoğan: Girilmez denilen tüm mağaraları temizledik
Başkan Erdoğan: Girilmez denilen tüm mağaraları temizledik
Başkan Erdoğan’dan anayasa açıklaması
Başkan Erdoğan’dan anayasa açıklaması
Başkan Erdoğan’dan Gazze için Boykot paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Gazze için "Boykot" paylaşımı
Başkan Erdoğan: Suç işleyenin yeri sokaklar değil
Başkan Erdoğan: Suç işleyenin yeri sokaklar değil
Başkan Erdoğan: Gazze’deki katliamın failleri hesap verecek | Video
Başkan Erdoğan: Gazze'deki katliamın failleri hesap verecek | Video
Başkan Erdoğan: Irkçılık adı altında Türk düşmanlığı var
Başkan Erdoğan: Irkçılık adı altında Türk düşmanlığı var
Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesine video mesaj
Başkan Erdoğan'dan BM Zirvesine video mesaj
Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne video mesaj
Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj
Başkan Erdoğan: İzmir Körfezi’nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor
Başkan Erdoğan: İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor 10.09.2024 15:03:14
Kritik Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kritik Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 9.09.2024 22:43:12
VİDEO DEVAM EDİYOR
EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de ilginç anlar! Gösteri sırasında köpek sahneye çıkınca...
İzmir'de ilginç anlar! Gösteri sırasında köpek sahneye çıkınca...
İzmir’de silahla vurdukları kişiyi vicdana gelip hastaneye götürdüler |Video
İzmir'de silahla vurdukları kişiyi vicdana gelip hastaneye götürdüler |Video
Muğla’da faciadan dönüldü! Hafriyat yüklü kamyon alev topuna döndü
Muğla'da faciadan dönüldü! Hafriyat yüklü kamyon alev topuna döndü
Başkan Erdoğan: BM’nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
Başkan Erdoğan: BM'nin bizi daimi üye yapma hesabı yok
Çanakkale’deki tabanca ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'deki tabanca ve bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a saldırı kamerada
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a saldırı kamerada