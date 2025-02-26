Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e çok sert tepki: Ayaklarını denk al, haddini bileceksin
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TSK komuta kademesini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Özel Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin." ifadelerini kullandı.