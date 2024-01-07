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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kaldırım taşı ile hırsızlık! O anlar saniye saniye kamerada | Video

    İzmir'de kaldırım taşı ile hırsızlık! O anlar saniye saniye kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 07.01.2024, 15:34

    İzmir'in Konak ilçesinde A.E. (26) isimli şahıs bir cep telefonu dükkanının camını kaldırım taşı ile kırarak 6 telefon çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheli şahıs ise tutuklandı.

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    Konak ilçesi Çankaya semtindeki İletişim Teknolojileri Çarşısı'nda cep telefonu satışı ve tamiri dükkanı işleten Ahmet Zafer Sucu (39), 4 Ocak sabahı iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sucu, bir kişinin önce dükkanın kapısını zorladığını ardından kaldırım taşıyla camı kırıp, koluyla uzanarak cep telefonlarını çaldığını gördü. Sucu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı ve delil aradı. Güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Polis, A.E.'yi aynı günün akşamı yakaladı. Gözaltına alınan A.E. tutuklanırken, çaldığı telefonları sattığı belirlendi.

    '70 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'
    Ahmet Zafer Sucu, "Akşam dükkanı kapattık. Hırsız gece geliyor; önce kapıya bakıyor, kapıyı zorluyor. 3-4 defa tekme atıyor. Kapıyı açamayınca çevreye bakınıp, yerden bir kaldırım taşı alıyor. Camın köşesine vurup, kırıyor. Buradan elini sokup, koluyla uzanabildiği kadar 6 cep telefonunu alıyor. Yaklaşık 70 bin lira zararımız var. Şüpheli çok rahat hareket ediyor. Taksiye bindiği MOBESE kamera görüntüleriyle belirlendi. Görüntülerde, elleri ceplerinde oldukça rahat tavırlar sergiliyor. Hırsızlıktan 1 saat sonra kimliği belirlendi. Aynı günün akşamına yakalanıp, tutuklandı. İfadesinde çaldığı telefonları uyuşturucu karşılığı sattığını söylemiş. Bu tür olaylara karşı önlem alınsın. Canımız yandı" dedi.

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