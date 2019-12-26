Son dakika haberine göre Türkiye'nin yerli otomobili için yeni fotoğraf daha paylaşıldı. Bu sefer yerli otomobilin elektrik sistemi gösterildi. İşte paylaşılan o video...
Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.
Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.
SON TEKNOLOJİ OLACAK
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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