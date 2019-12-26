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Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 14:44

Son dakika haberine göre Türkiye'nin yerli otomobili için yeni fotoğraf daha paylaşıldı. Bu sefer yerli otomobilin elektrik sistemi gösterildi. İşte paylaşılan o video...

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

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