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    Yeniasır TV Gündem Buca'da çevre felaketi! İzmir'de değişmeyen manzara

    Buca'da çevre felaketi! İzmir'de değişmeyen manzara

    Giriş Tarihi: 30.04.2021, 11:26

    Son zamanlarda İzmir’den gelen, ormanlık alanlarda çevre felaketi haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Buca ilçesine bağlı Kaynaklar. Göz göre göre çöp yığına dönen ormanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeşil alana dökülen molozlar insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Bölgede yangın çıkmamasıysa adeta mucize. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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