Ege'nin göz bebeği olan İzmir 25 yıldır CHP yönetiminde. Belediye yıllardır kronikleşmiş hale gelen sorunları bir türlü çözemiyor ve borcu ise 9 milyarı geçmiş durumda. Vatandaş hizmet beklerken yaşanan altyapı, ulaşım, trafik, körfez sorunu, yolların adeta köstebek yuvası haline gelmesi ve kentten kötü kokuların yükselmesi ise vatandaşı iyice bezdirmiş durumda. A Haber'den Gamze Elçi ve Sefer Ayçe İzmirlilere mikrofon uzattı ve vatandaşın şikayetlerini dinledi.
CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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