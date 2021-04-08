CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chp-izmiri-yasanmaz-hale-getirdi-sorunlar-yillardir-cozulemedi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege'nin göz bebeği olan İzmir 25 yıldır CHP yönetiminde. Belediye yıllardır kronikleşmiş hale gelen sorunları bir türlü çözemiyor ve borcu ise 9 milyarı geçmiş durumda. Vatandaş hizmet beklerken yaşanan altyapı, ulaşım, trafik, körfez sorunu, yolların adeta köstebek yuvası haline gelmesi ve kentten kötü kokuların yükselmesi ise vatandaşı iyice bezdirmiş durumda. A Haber'den Gamze Elçi ve Sefer Ayçe İzmirlilere mikrofon uzattı ve vatandaşın şikayetlerini dinledi.