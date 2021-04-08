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    Yeniasır TV Yaşam CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi

    CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! Sorunlar yıllardır çözülemedi

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 14:54

    Ege'nin göz bebeği olan İzmir 25 yıldır CHP yönetiminde. Belediye yıllardır kronikleşmiş hale gelen sorunları bir türlü çözemiyor ve borcu ise 9 milyarı geçmiş durumda. Vatandaş hizmet beklerken yaşanan altyapı, ulaşım, trafik, körfez sorunu, yolların adeta köstebek yuvası haline gelmesi ve kentten kötü kokuların yükselmesi ise vatandaşı iyice bezdirmiş durumda. A Haber'den Gamze Elçi ve Sefer Ayçe İzmirlilere mikrofon uzattı ve vatandaşın şikayetlerini dinledi.

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