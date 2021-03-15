CHP'li Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!

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CHP'de skandallar bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 18 günlük Yaşam Boyu Eğitim Projesi için Enver Aysever'e ödediği 238 bin 500 lira büyük tepki çekti. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan belgede, 9 ay içerisinde her ay iki gün verilecek eğitimler için Aysever'in bir öğün öğle yemeği, 2 gün 4 yıldızlı otelde konaklama, şehir içi ve şehirlerarası havayolu ulaşımı gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı iddia edildi.Pandemiden dolayı kursun çevrimiçi eğitimlere dönebileceği de ileri sürüldü. Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.