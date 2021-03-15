  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem CHP'li Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!

    CHP'li Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 11:27

    CHP'de skandallar bitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 18 günlük Yaşam Boyu Eğitim Projesi için Enver Aysever'e ödediği 238 bin 500 lira büyük tepki çekti. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan belgede, 9 ay içerisinde her ay iki gün verilecek eğitimler için Aysever'in bir öğün öğle yemeği, 2 gün 4 yıldızlı otelde konaklama, şehir içi ve şehirlerarası havayolu ulaşımı gibi ihtiyaçlarının da karşılanacağı iddia edildi.Pandemiden dolayı kursun çevrimiçi eğitimlere dönebileceği de ileri sürüldü. Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP'li Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı!
    İzmirliler bozuk yollara tepkili
    İzmirliler bozuk yollara tepkili
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!
    İzmir'de servis minibüsü sahil bandına uçtu
    İzmir'de servis minibüsü sahil bandına uçtu
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
    İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!
    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı töreninde önemli açıklamalar
    İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
    İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
    Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hangi yeni önlemler gelecek?
    Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Hangi yeni önlemler gelecek?
    Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi
    Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 13 Mart koronavirüs tablosu