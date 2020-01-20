FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı İzmir'de yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fetonun-sozde-ust-duzey-yoneticileri-yusuf-bekmezci-ile-akif-sari-izmirde-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı. Detaylar a haber ekranlarında...

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi ve İzmir ilindeki ana finansörleri ve tepe yöneticileri ile önde gelen iş adamı mensupları ve sözde imam - abilerini konu alan 2016/29862 sayılı ana soruşturma dosyası kapsamında;05/10/2016 tarihinden bu yana yakalama emri ile aranmakta olan, örgüt yapılanmasında il - bölge - ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunup "Kadim Abi - İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan, örgüt lideri Fetullah GÜLEN'in en yakınlarından olup onunla birebir görüşebilen, Fetullah GÜLEN tarafından "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anılan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden olan Yusuf BEKMEZCİ, İzmir TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, beraberinde yine hakkındaki 17/03/2018 tarihli yakalama emrine istinaden aranmakta olan ve örgüt içerisinde bir dönem sözde Karşıyaka eyalet imamlığı yapan Akif SARI adlı şahıs ile birlikte 19/01/2020 günü saklanmakta oldukları bir evde 41.466 Amerikan Doları ve 66.625 TL para ile yakalanmıştır.