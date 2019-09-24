İstanbul'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem! Son dakika depremler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/istanbulda-46-buyuklugunde-korkutan-deprem-son-dakika-depremler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Saat 11.01'de bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,6 olarak belirlendi. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.