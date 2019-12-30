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İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 11:21

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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