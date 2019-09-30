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İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 16:26

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir Buca'daki cinayette flaş gelişme! Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum
İzmir Buca'da şüpheli ölüm!
Tuğçe'ye tek kurşun

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