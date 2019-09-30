İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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