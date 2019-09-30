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'daki cinayette flaş gelişme! 'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

İzmir Buca'daki cinayette flaş gelişme! Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

30.09.2019, 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,13:02

'in ilçesinde yaşayan 'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı K. gözaltına alındı. .'nin polise verdiği ifadede, 'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. 'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu.

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