Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kurulus-osman-dizisinin-yildizi-burak-ozcivit-yerli-otomobil-tanitiminda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin ilk yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi yaşandı. Dizinin yıldız ismi Burak Özçivit, Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil tanıtımına katıldı. Özçivit, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetle tanıtılacak yerli otomobili görmeye gelenler arasında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de vardı.