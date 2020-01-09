Hac kuraları çekiliyor! Hac kura sorgulama...

Milyonlarca Hacı adayının merakla beklediği Hac kuralarının çekimi başladı. Kutsal topraklara giderek vazifesini yerine getirmek isteyen binlerce Hacı adayı Hac kura çekilişini merak ediyor. İşte Hac kura çekilişi canlı izleme...

Hac kuraları belli oluyor. Milyonlarca Hacı adayının merakla beklediği Hac kuraları Diyanet Tv'den canlı olarak çekiliyor. Hac kura sonuçları akşam 21.00'dan itibaren sorgulanabilecek. İşte Hac kura çekilişi canlı izleme sayfası...

HAC KURALARI ÇEKİLİYOR!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları çekiliyor.

HAC KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında "Otel ve Oda Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

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Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...