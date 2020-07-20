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Haberler Yaşam Kuşburnunun faydaları nelerdir?

nelerdir?

saymakla bitmiyor. İçinde birçok antioksidan çeşidinin bulunması da vücuttaki iltihabı temizlemeye yardımcı olurken stresi azaltıyor. Peki, kuşburnunun diğer faydaları nelerdir?

Kuşburnunun faydaları nelerdir?

20.07.2020, 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,13:41

Kuşburnu, gül meyvesinin bir bitkisi olarak bilinmektedir. Yüzden fazla türü olan Rosaceae ailesinin Rosa cinsine aittirler. Antioksidan yapısıyla öne çıkan kuşburnunu doğru demlediğinizde ve kararında tükettiğinizde sağlığınıza birçok faydasını görmeniz mümkün. Aynı zamanda kuşburnu A, C, E ve B5 vitaminleri yönünden zengindir.

Kuşburnunun içinde birçok antioksidan çeşidinin bulunması da vücuttaki iltihabı temizlemeye yardımcı olur ve stresi azaltır.

KUŞBURNU YAĞI NEDİR?

Kuşburnunun faydalarından birisi de yaşlanma karşıtı olarak etkili olmasıdır. Kuşburnu çekirdeğinden çıkarılan kuşburnu yağı, kozmetik ürünlerinde anti aging bir madde olarak kullanılır.

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kireçlenme özellikle 60 yaşın üzerindeki erkek ve kadınların %10'undan fazlasında görülen bir rahatsızlıktır. Bazı çalışmalarda, kuşburnunun kireçlenme ağrılarını da azaltmada etkili olduğu görüldü.

Kuşburnunun yağ yakma üzerinde etkili olduğu da incelenmiştir.
32 kişide yapılan 12 haftalık bir çalışmada, her gün 100 mg kuşburnu tableti almanın karın yağını önemli ölçüde azaltığı gözlemlendi. Araştırmacılar bu etkiye kuşburnunda bulunan güçlü bir antioksidan olan tilirosidenin yol açtığını düşünüyor.

Ayrıca kuşbunu kolesterolü düşürerek kalp sağlığına da iyi gelmektedir.

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