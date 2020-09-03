ALES/2 sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı. Yeterli puanı alamayanlar ALES/2 sınavını bekliyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN? ALES/ 2 SINAVI BAŞVURU TARİHİ

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES/2 sonuçları ise 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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