Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 19 Ekim Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. İşte 19 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı Hatice Tusu'nun öldürüldüğünü açıkladı. Hatice Tusu'nun daha önce evine giren kendisinden hoşlanan erkek tarafından öldürülüp Hisar Mahallesi'nde bataklığa gömüldüğü ve 4 parmağının dışarıda kaldığından dolayı cesedin bulunduğunu açıkladı. Suat Aksoy'un ifadesine göre Hatice'nin hayatında başka biri olduğunu söylediğini o yüzden boğarak öldürdüğü ve arabasını alıp bulunduğu yere bıraktığı tekrar eve dönüp Hatice Hanım'ın cesedini alıp bataklık alana attığını verdiği ifadeden okundu. Müge Anlı dün Sevde'nin bulunduğu ve kaldığı yerden babaya teslim edildiğini açıkladı. Babası Erdal Bey kızını muhakkak okutacağını söyledi. Bayram Bey Saliha'nın evine gelmediğini ısrarla belirtti. Bayram Bey Saliha kaybolduktan 2,5 ay sonra oturduğu evden taşındığını ama şimdiki evden öncede bir başka eve daha taşındığını anlattı.

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