  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kuruluş Osman kadrosuna bir bomba daha!

kadrosuna bir bomba daha!

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi , kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu katıldı. Mert Turak, Kuruluş Osman’da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Kuruluş Osman kadrosuna bir bomba daha!

21.12.2020, 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020,14:20

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Mert Turak katıldı. Mert Turak, Kuruluş Osman'da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Çarşambanın vazgeçilmezi Kuruluş Osman

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman kadrosuna bir bomba daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA