atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman, kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Mert Turak katıldı. Mert Turak, Kuruluş Osman'da çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.Çarşambanın vazgeçilmezi Kuruluş Osman
Kuruluş Osman kadrosuna bir bomba daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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