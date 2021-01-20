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Son dakika: 'den sınav merkezi tercihi için güncelleme duyurusu

Son dakika haberi... Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Son dakika: ÖSYM'den sınav merkezi tercihi için güncelleme duyurusu
AA

20.01.2021, 16:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 16:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini bildirdi.

Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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