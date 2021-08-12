Sel felaketindeki kayıpları AFAD açıkladı

AFAD, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen yağışlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.





ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şunlar denildi:

"Bartın'da; 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp Kastamonu'da; bin 224 personel, 89 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 14 bot ve 11 motopomp. Sinop'ta; 757personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 7 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, AFAD; 77 personel ve 12 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı; 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı; 134 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 4 kadavra köpeği, 1 JİKU, Emniyet Genel Müdürlüğü; 104 personeli, 4 arama kurtarma köpeği, 6 araç, 8 bot, 1 Mobil Mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi; 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı; 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör sevk edilmiştir, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi, Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 180 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 34 araç görev yapmakta olup; bin 500 sıcak yemek, 4 bin 100 kumanya, 4 bin 250 ikramlık malzeme, 3 bin 350 içecek ve 86 bin 418 litre su dağıtımı yapılmıştır."

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TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Yapılan açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinden 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, Kastamonu'dan 682 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca, Sinop Ayancık ilçesi ve mahallelerinden de 302 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Sel sularının altında kalan Karadeniz kıyısındaki Bozkurt ilçesi, selin dehşetini en çok yaşayan ilçe oldu. Dün sabah saatleri itibari ile sel sularına teslim olan Bozkurt'ta yağışın durmasının ardından başlayan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağışın çekilmesi ile birlikte kent merkezindeki sel suları birçok sokak ve caddede çekildi. Sel sularından geriye ise balçık içinde kalan ve üst üste binen araçlar ile dükkanları dolduran kalas yığınları kaldı.







SAVAŞ ORTAMINI ARATMAYAN MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI



Bozkurt ilçesinin birçok sokakları savaş alanına döndü. Sokaklarda ters dönen araçlar, dükkanları dolduran balçık ve kalas yığınları ise dehşeti gözler önüne serdi. Ekipler ise bir yandan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan ise enkaz kaldırılması ve ev ve iş yerlerini basan suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı