  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav online mı? 2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ...

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav online mı? 2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri sınav takvimini yakından takip ediyor. AUZEF 2023-2024 sınav takvimine göre sınavlar ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte AUZEF sınavına dair detaylar...

HABER MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AUZEF) ara sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Binlerce AUZEF öğrencisi sınavın ne zaman yapılacağını ve online olup olmayacağını merak ediyor. Peki AUZEF sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte 2023-2024 AUZEF sınavına dair merak edilenler...

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav online mı? 2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ...

AUZEF SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav online mı? 2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ...

AUZEF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav online mı? 2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ...

SINAV PUANLARININ HESAPLANMASI VE NOTLARIN İLANI
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;
Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.
Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı
Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;
Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;
Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.
Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;
Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.
Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA