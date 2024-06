Türk hacılar kutsal topraklardan döndü

HAC ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Sabah saatlerinde Cidde'den havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen, hacıları dış hatlardan gelen yolcu salonunda aileleri ve yakınları karşılarken bu esnada duygusal anlar yaşandı. 36 gün kutsal topraklarda kalan Mühibe ve Tahsin Göz çifti, "Her şey çok güzeldi, anlatılmaz yaşanır. Herkese kısmet olsun inşallah. Çok duygusal anlar yaşadık" ifadelerini kullandı. Kafiledeki bir başka hacı Murat Bakkaloğlu, kendisini arayan tüm yakınlarının ismini bir kağıda not ettiğini belirtti. Bakkaloğlu, "Arkadaşlarımın adlarını soyadlarını, isteklerini, dualarını, hastalarını, hepsini tek tek yazdım 354 kişi oldu. Bu arkadaşlarımın her birine oraya gittiğimde tek tek dua ettim" diye konuştu.