Hapşırdığımızda vücutta neler oluyor? Hapşırmanın faydaları nedir?

HAPŞIRDIĞIMIZDA VÜCUTTA NELER OLUR?

Yabancı bir cisim burna giriş yaptığında burunda bulunan minik tüylerle, koku yolları ile etkileşebilir. Bu cisim denilen şey polenleşmeden, bakterilerden kaynaklanabilir. Burnun hassas kısımları yabancı bir maddenin etkisini hisseder hissetmez beyne sinyal gönderir. Beyne ulaşan bu sinyal ise burnun kendini acilen temizlemesi gerektiğini acilen iletir. Ardından beyin vücuda hapşırma zamanı gelmiştir diye bir sinyal gönderir. Vücut kendinin bu yaklaşan sinyale hazırlar.

Hapşırık esnasında istemsizce gözler kapatılır, dil damağa doğru hareket eder ve kaslar hapşırığa hazırlanmak için kasılır. Bütün bu an birkaç saniye içinde gerçekleşir. Ve işte o an; Hapşırık.



Hapşırık bünyesinde birçok barınabilir ve bulaşıcı hastalıklara sebep olabilir. Bu yüzden elinizde o an mendil yoksa dirsek içine doğru hapşırmaya nözen göstermelisiniz.