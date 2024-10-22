Hapşırdığımızda vücutta neler oluyor? Hapşırmanın faydaları nedir?

Vücudumuzdaki her ayrıntı aslında biz farkında olmasak da bizi dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü probleme karşı korumaktadır. Ani bir şekilde, refleks olarak ortaya çıkan hapşırma eylemi aslında üst solunum yollarında bulunan süzgeçlerin vücuda mikropların girmesini engellemek için yarattığı bir eylemdir. Hapşırdığımızda vücutta birçok değişim oluyor. İşte meydana gelen bu değişimleri beraber inceleyelim...
HAPŞIRDIĞIMIZDA VÜCUTTA NELER OLUR?
Yabancı bir cisim burna giriş yaptığında burunda bulunan minik tüylerle, koku yolları ile etkileşebilir. Bu cisim denilen şey polenleşmeden, bakterilerden kaynaklanabilir. Burnun hassas kısımları yabancı bir maddenin etkisini hisseder hissetmez beyne sinyal gönderir. Beyne ulaşan bu sinyal ise burnun kendini acilen temizlemesi gerektiğini acilen iletir. Ardından beyin vücuda hapşırma zamanı gelmiştir diye bir sinyal gönderir. Vücut kendinin bu yaklaşan sinyale hazırlar.
Hapşırık esnasında istemsizce gözler kapatılır, dil damağa doğru hareket eder ve kaslar hapşırığa hazırlanmak için kasılır. Bütün bu an birkaç saniye içinde gerçekleşir. Ve işte o an; Hapşırık.
Hapşırık bünyesinde birçok barınabilir ve bulaşıcı hastalıklara sebep olabilir. Bu yüzden elinizde o an mendil yoksa dirsek içine doğru hapşırmaya nözen göstermelisiniz.
HAPŞIRMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Vücudumuzdaki her ayrıntı aslında biz farkında olmasak da bizi dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü probleme karşı korumaktadır. Ani bir şekilde, refleks olarak ortaya çıkan hapşırma eylemi aslında üst solunum yollarında bulunan süzgeçlerin vücuda mikropların girmesini engellemek için yarattığı bir eylemdir. Doğal bir akışla gerçekleşen hapşırmanın insan vücuduna faydaları şunlardır:
Hapşırma eylemi gerçekleştiği esnada beyin ve kalbe kan pompalanır. Pompalanan kan hem kalp hem de beynin rahatlamasını sağlar.
Kan damarlarının genişlemesini sağlar.
Akciğerlere giren ve buradaki dokulara yapışan zararlı maddeler hapşırık ile dışarı atılır.
Hapşırma anında kalp saniyelik olarak işlevlerini durdurur. Her ne kadar ilk söylendiğinde korkutucu gibi gözükse de aslında bu duruş kalbin dinlenmesi için yeterlidir.
Başta gözyaşı kanalları olmak üzere sinüslerin de açılmasında etkilidir.
Hapşırık eylemi akciğerdeki havanın ani bir şekilde dışarı atılmasını sağladığı için yeniden nefes alındığında ciğerler tamamen temiz havayla dolar. Dolayısıyla çoğu kişinin hapşırmak ciğerleri temizler mi sorusunun yanıtını bu eylemle alabiliyoruz.
HAPŞIRIĞINIZI SAKIN TUTMAYIN!
Zamanı ve yeri asla ayarlanamayan hapşırma eylemi çoğu kişinin rahatsızlık duyduğu bir durumdur. Özellikle de yüksek veya komik bir ses çıkarma kaygısıyla bazen istemsiz olarak ya da bilerek hapşırığınızı tutmak zorunda kalabilirsiniz.
Özellikle de gripken hapşırmak iyi olduğu için mümkün mertebe hapşırığınızı sınırlamamanız gerekir.
Keza hapşırma anında beyne normalden daha fazla oksijen gidiyor ve bu durum sağlıklı lakin tutmaya çalıştığınızda farkında olmadan beyin kanamasına sebep olabilirsiniz.