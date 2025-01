‘Bizlere ölümlerden ölüm beğenin seçeneği sundular’

Tüm ülkeyi yasa boğan Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, eşi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın'ı kaybeden iş insanı Hilmi Altın, 130 saat sonra o geceyi anlattı. Yeni Asır'a konuşan ve facia gecesi otelde kalan eşyalarını almak ve şikayetçi olmak için o otele geri dönen Altın acısı ve yüreğindeki büyük yara nedeniyle fotoğraf bile çekilmedi.

'NEFES ALMAK İMKANSIZDI'

Eşi ve kızını kaybeden Altın, açıklamasında, "Olay günü eşim Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş' sözüyle gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip, odadan çıktığımda ise, tahmini 30-50 saniye farkla, çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek, 8'inci katta, Yalçın ailesinin odasına sığındık" ifadelerine yer verdi.

Hilmi Altın, düzenlenen cenaze töreninde kızı ve eşinin tabutlarının yanından ayrılmadı.

'YATAKLARI AŞAĞIYA ATTIK'

Yaşadıklarını anlatan Altın, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hatırladığım kadarıyla 13 kişiydik. Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı. Çarşaflarla önce çocukları sonra kadınları yatakların üstüne indirdik."

Açıklamasında kendisinin kurtulduğu o anlara da yer veren Altın, "Kendimi 8'inci kat penceresinden 5'inci kat sundurma üzerine doğru sırt üstü bırakarak yatağa doğru düştüm. Sanırım orada kurtarmaya çalışan bir arkadaşın üstüne düşmüşüm. İkimiz de birbirimizin iyi olduğunu teyit edince koşarak, eşimi ve çocuğumu aramaya gittim. Maalesef günün sonunda bu otel Eşim Kübra ve Kızım Alya'yı benden aldı. Dünyanın en acı hissi, tarifi imkansız" dedi.

Sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için var gücüyle savaşacağını da söyleyen Altın, şu ifadeleri kullandı; "Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen 'Ölümlerden ölüm beğen' denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Bende de bu can oldukça sorumlularının hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Bu noktada devletimize ve adaletimize, en ufak hatası olan herkesin cezalandırılacağı konusunda güvenim şüphesiz tamdır. Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin."