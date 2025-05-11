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Haberler Yaşam Bahar Aksu cinayetinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Bahar Aksu cinayetinin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis, cinayet öncesi Rüstem Elibol'un, Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anları güvenlik kameralarından tespit etti. Görüntülerde Rüstem Elibol'un otel kapısında beklediği, yanındaki kişinin ise içeri girerek kısa bir süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görüldü.

DHA

Giriş Tarihi:

Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis yeni görüntülere ulaştı.

OTELDE KEŞİF
Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bahar Aksu Şişli'de sokak ortasında öldürülmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı! 3 gün önce keşif yapmışlar

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