Tarihi camide skandal görüntüler! Kuralları hiçe saydılar: Minber önünde verilen pozlar pes dedirtti!

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

MİNBER ÖNÜNDE TARTIŞMA YARATAN POZ! Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.