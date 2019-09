Bu kadar çalışma, koşuşturma ve rekabet ile geçen her günün ömrümüzü eksilttiğinin istisnasız hepimiz farkındayız. Mutlaka düşünmüşsünüzdür: Gerçek yaşamdan vazgeçirecek hatta unutturacak kadar uğraşmamızın sebebi nedir? Daha genel bir ifade ile hayat amacımız nedir? Bu amaçları doğru belirleyebiliyor muyuz? Hayatın neresindeyiz?



DOĞRU SORULAR



Soruları arttırmak mümkün. Doğru sorular ile hayat gerçekçi yönlendirilebilir kanaatindeyim.

Hele de eğitimle iç içe iseniz ve yolun başındaki yaşamlara etki gücünüz varken.

Epiktetos herkesin neyin peşinde olduğu sorusuna seneler öncesinden şöyle cevap vermiş:

Mutluluk ve huzura erişmek...

Mutluluk ve huzura ulaşmanın yolunun ise önce özgürlükten geçtiğine inanmış olmalı ki, köle olarak başladığı yaşamını hür bir insan olarak sürdürmüş. Sonrasında ise her şeyden özgür kılmış kendini: Paradan. Makamdan, maldan, mülkten... Yani mutluluğun sahip olmaktan daha çok vazgeçmekle ilişkili olduğuna inanmış. Böylelikle her türlü esaretten de kurtulmuş. Eh, huzur da cabası.



EĞİTİMİN AMACI



Eğitimin birçok amacı var. Ama tüm amaçların birleştiği nokta, toplumun huzuru ve mutluluğu... Bilimin de, tıbbın da, endüstrinin de. En azından yola çıkışları böyle. Demek istediğim, bu anlamda toplumsal ve bireysel bilincin oluşabilmesinin temeli hatta tüm yapılanması okul yıllarında yapılmalı. Henüz çocukken doğru soruları sormayı öğrenen her birey huzura daha yakın olacaktır. Doğru soruyu sorabilme yeteneğini ise öğretmenlerimiz geliştirecektir. Bu ise sürekli kendini yenileyen, gelişen çağa uyumlu hatta önünde yer alan çok değerli öğretmenlerimiz ile mümkün olabilecektir.

Yani günümüzde öğretmen eğitimi emekliliğe kadar sürmek zorunda. Belki de öğretmenliğin en zor zamanlarındayız. Değişimin bu kadar hızlı olduğu bir süreç daha önce yaşanmamıştır sanırım. Her değişiklik ise yenilenmeyi zorunlu kılmakta. Hele de çocuklarımız sürekli kendilerini güncellerken.



İZMİR'DE NELER YAPILIYOR?



Tam da bu noktada İzmir'de yapılacak etkinliklerden bahsetmek istiyorum. 'İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimcileri dinliyor' etkinliğinde öğretmenler farkındalık yaratan örnek çalışmalarını anlatacaklar, seslerini duyuracaklar. 2023 Eğitim vizyonu doğrultusunda lise öğrencilerinin teknolojik bilgi birikimlerini faydalı projelere dönüştürecek İzmir İnovasyon Festivali başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Gençlik söyleşleri kapsamında gençlerle buluşacak.

Okul alanı dışında öğrenmenin önemi artık herkesin malumu. Tasarım beceri atölyeleri kapsamında Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan atölyelerin devamı gelecek.

Danışmem ile online danışmanlık hizmeti veli, öğrenci ve öğretmen için devam etmekte.

Yine İzmir de milli eğitim müdürlüğünce öğrencilerimize yönelik inovatif düşünme ve girişimcilik akademisi düzenleniyor. Bunların yanısıra online eğitimler de devam etmekte.

Bunlar yapılan ve yapılacaklardan birkaç örnek sadece. Zamana ayak uydurabilen, kendini gerçekleştirebilen, kendini ve ülkesini seven, dünyaya katkı sağlamak isteyecek kısacası mutlu bireyler yetiştirmenin yolu bitmeyen eğitimlerden geçiyor. Hem öğretmen hem öğrenciler için. Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan. Huzur demişken, 19 Eylül'de andığımız, aslında hiç unutmadığımız, ülkemizin huzuru için canları pahasına vatanı savunan destanlar yazan İstiklal harbindeki, 15 Temmuz'daki ya da görev başındaki tüm şehit ve gazilerimize minnet duygularımı belirtmeyi de borç biliyorum.