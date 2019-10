Okulların var olma sebebi öğrenciler.

En önemli öğesi yani. Bütün sistem onların ihtiyaçları üzerine kurulmuş, düzenlemeler de öyle devam etmeli. Oldukça basit bir gerçekten bahsettiğimi düşünebilirsiniz.

Ama maalesef bazen gerçek hiç de öyle olmayabiliyor. Öğrencinin okula aidiyeti en temel gereksinimlerinden. Bunun yolu ise okul kültüründen geçiyor. Okul kütürünün her öğrenciyi kapsamasından. Aksi takdirde öğrenciyi yok sayan ya da yeteri kadar önemsemeyen eğitimcilerin ihmallerinin sonucu kaybolmuş yaşamlar olabiliyor. Örnekleri var.



OKUL KÜLTÜRÜ



Elbette öğretmenlerimiz büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Hakları ödenmez. Ancak bahsettiğim sorun daha çok koordinasyon eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Biraz daha açmak gerekirse; Okullar birbirleri ile yarışan kurumlar olmamalı. Her okul kendi içinde farklı bir kültüre sahiptir ve bunun tüm öğrencileri kapsamasını çok önemsiyorum... Yani, Öğrenci okula giderken değerli olduğunu, okulunun da kendi değerlerinin farkında olduğunu bilmeli. Nasıl mı? Her öğrencinin mutlaka kendini ifade edebileceği alan tanınmalı.

Kimi spor, kimi sanat ile... Bazısı da akademik ya da teknolojik alanda. Değişik kaygılar ile ya da yeterli koordinasyonun olmaması sebebi ile bazen bir öğrencinin bir sürü etkinlikte yer aldığını diğer öğrencilere o fırsatın tanınmadığını görebiliyoruz.



EN İYİ REKLAM



Gerçekten de o çocuk birçok alanda çok başarılı olabilir. Ancak unutulmamalı ki, okul takımları seçmeleri de dahil olmak üzere, başarıdan çok çabayı dikkate almak o kurumun öğrenci odaklı olduğunun göstergelerinden biri olacaktır. Kazanılacak kupa, yapılacak reklamdan çok daha önemlisi, öğrenciye çabalarsa başarabileceği mesajını vermektir.

O kupalar sayesinde yaptığınız tanıtımlar maksimum bir hafta içinde unutulacak değerli eğitimciler, emin olun. Ama çabaları sonucunda başarabileceği fikrini aşıladığınız öğrenciniz bir ömür boyu sizi hatırlayacak. Özel okullar da, velinin güvenini kazanıp çocuklara değer katıldığını ancak bu şekilde gösterebilirler. İçe kapanık, kendi değerini kabullenemeyen çocukları bu tip aktiviteler ile görünür kılmak okulu da değerli kılacaktır. Günümüz koşullarında özellikle özel okulların tanıtım yapma ihtiyaçları da anlaşılabilir. Bunun için de çözüm yolları üretilebilir. Alternatif takımlar, gösteriler, kulüpler oluşturmak, yani her öğrenciyi aktif kılmak çok da zor olmamalı. İnanın uzun vadede veli de bunu görecek ve değerlendirecektir. Yani gerçek tanıtım bu şekilde olacaktır.



KENDİNİ İSPAT DÖNEMİ



Yapılan araştırmalar erkek öğrencilerin kendi kimliklerini tanıma ve ispatlama döneminde, arka sıraları tercih ettiğini göstermiş. İşte bu arka sıra öğrencileri dersten kopan, üstelik bu kopuşu erkeklik ispatı olarak gören, hepimizin bildiği kitap defter dahi taşımayan kaybedilmeye aday çocuklar. Ve yine aynı araştırmaların sonucunda görülen, aynı yaşta, aynı sınıfta olup da; istediği sıraya oturan karşı cinsle sağlıklı iletişimde bulunan ama hiç de dalga geçilmeyen, akademik olarak da daha başarılı erkek öğrenci grubu kimler çıkmış biliyor musunuz? Okul takımında yer alan öğrenciler.

Onlar erkek kimliklerini ispatlama derdine düşmüyorlar çünkü. Okul takımında olmak o yaş grubu için bunun ispatı ve haliyle özgüveni arttıran belki de en önemli unsur.



CESARET VERİCİ OLMALI



Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert olmadığından hareketle; okul takımlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması zor olmamalı. Bu noktada öğretmenlerin cesaret verici ve yönlendirici olması da önemli. Böylece dışlanmışlıktan kurtulan öğrencinin aidiyet duygusu artacağı gibi, kazandığı özgüvenle uğradığı akran zorbalığına da izin vermeyecek. Ya da sporcu kimliği ile zorbalık yapmayacak... Huzur dolu okullar yolunda en önemli adımlardan birinin spor olduğuna inanıyorum. Bu değerli vatan için çalışan nitelikli insan yetiştirmenin de...