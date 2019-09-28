Perşembe günü İstanbul'da yaşanan deprem gündemimizi birdenbire değiştirdi.

Tüm İstanbullulara geçmiş olsun derken sormak istiyorum 'Depreme hazır mıyız?' Okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hazır mı? Peki ya veliler?

Deprem eğitimi yeteri kadar veriliyor mu öğrencilere?

Öğretmenlerimiz kriz durumunda nasıl davranacaklarını biliyor mu?

Veliler nelere dikkat etmesi gerektiğinin ayrımında mı?

Son depremde öğretmenlerimizin sorumluluk bilinçleri takdire şayandı. Kendi sınıflarını hızla tahliye etmeye çalışan meslektaşlarımız bir yandan da öğrencilerini yatıştırmaya çalışıyorlardı.

Korkuyla ağlayan, çığlık atan çocukların paniğini azaltırken aynı zamanda okulu tahliye etmeye çalışmak hiç de kolay değil elbette...

Sivil savunma tahliye planlarının önemini ve deprem tatbikatlarının hakkıyla yapılmasının gerekliliğini bir kere daha görmüş olduk.

Tedbir planlarının hayata geçirilmesinin de tabi...

İdareci ve öğretmenlerinin tümünün deprem tahliyesi konusunda eğitim almasının önemi yadsınamaz...Alınan bu eğitimlerin yapılan tatbikatlarla pekiştirilmesinin de. Okul yılları boyunca depremde nasıl davranacağını ve ne tür önlemler alması gerektiğini öğrenmeli çocuklarımız.



ÇANTANIZ HAZIR MI?



Sınıflarda deprem çantasının olması bile büyük bir depremde kilit rol oynayabilir. Hem de eğitimin bir parçası olarak görülebilir. Sınıfta deprem çantası hazırlayan çocuk, ev için de hazırlanmasını sağlayacak, bu konuda ailesini zorlayacaktır.

Deprem tahliye alanları belirlenen okullarda mutlaka deprem tahliye çizgileri olmalı ve öğrenciler belirlenen alanda durmanın önemi konusunda bilinçlendirilmeli.

Depremin doğal bir olay olduğu anlatılıp, ülkemizin deprem kuşağında yer almasından hareketle önlem alındığı ve panik olmadan davranıldığı takdirde sürecin zararsız atlatabileceği benimsetilmeli. Özellikle tahliye sırasındaki paniğin yol açabileceği kazalar çocuklara anlatılmalı. Yani depremle yaşam öğretilmeli...

Okul idaresi ise acil çıkış kapılarını her daim açık tutmalı. Velilere de tahliye alanları önceden tanıtılmalı, olası bir durumda izdiham yaşatmamaları sağlanmalıdır.

Avize, dekor vb unsurların sağlamlığı kontrol edilmeli, koridorların tahliyeyi engelleyecek araç gereçlerden temizlenmesine dikkat edilmeli.

Sınıf ve koridorlardaki dolaplar vb sabitlenmelidir.

Tahliye planları basit ve anlaşılır olup öğrencilere eğitimi belirli aralıklarla verilmeli..

İlkyardım bilen öğretmen sayısı attırılmalı...



SARSINTI ANINDA



Deprem anında ise öğrencilere, Bulundukları yerde kalmaları; pencere, raf vb den uzak durmaları; sıranın yanında küçülerek dirsekleri ile başlarını kapatmaları defalarca anlatılmalı. Derste iseler, siren çalmadan çıkmamaları, çıkarken öğretmenin yönlendirmeleri ile hareket etmeleri konusunda uyarılmalılar. Çıkarken ise sadece mont vs. almalılar. Teneffüste depreme yakalanırlarsa, deprem geçene kadar yine kapanıp beklemeliler, sonrasında sireni beklemeden toplanma alanına gitmeliler. Okulun dışına öğretmen yönlendirmesi olmadan çıkmamalılar. Deprem kuşağında olan ülkemizde deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmek ve öğretmek zorundayız.

Yukarıda saydığım tedbirler tüm okullarımızda zorunlu olarak uygulanması gereken sivil savunma tedbir planından birkaç ayrıntı. Küçük tedbirler hayatlar kurtaracak. Ciddiye alınan tatbikatlar ise büyük zararlara engel olacaktır.