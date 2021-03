Hanımlar, canınız mı sıkıldı; çözümsüz, ümitsiz ya da bıkkın mı hissediyorsunuz? Bütün dünya üstünüze mi geliyor? Öyleyse gidin baba evine, güzel bir uyku çekin... Çocukluğunuzdaki huzurlu uykuyu yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. Bütün sorunlar dışarıda, siz güvendesiniz, çünkü baba evindesiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, kız çocuklarının en büyük sığınağındasınız. Artık babanız ya da anneniz hayatta olmasa bile o evdeki sevginin ve güvenin enerjisi sarar tüm hücrelerinizi. Ait olmanın verdiği huzur da cabası... Hayatta oradan oraya savrulmaların sebebi aidiyetten kopuş değil midir? Savruldukça yaşadığınız çarpmaların yarattığı yaralar yetmedi mi artık?En çok nerede, olduğunuz halinizle sevildiniz, değer gördünüz?

Hiç kimse sizi anne babanız kadar sevebildi mi? İstisnalar dışında, babaların kızlarına düşkünlüğü meşhurdur.

Benim babam da öyleydi. Net ve kesin kuralları olan... Hatta bazı kurallar gereksizdi... Gereksiz olanlar yüzünden çatışırdık da, çok nadir esnerdi o kurallar. Ama bilirdim ki, biricik güzel kızıydım babamın.

SİMDİ DAHA FARKLI

Şimdiki babalar biraz daha farklı.

Kızım ile babasının ilişkisi daha fazla diyalog içeriyor mesela. Kurallar karşılıklı anlayış çerçevesinde belirlenmiş ve hepsinin nedeni açıklanmış.

Ailedeki her bireyin önce kendisine, çekirdek aileye, büyük aileye, topluma ve en son dünyaya karşı sorumlulukları ısrarla vurgulanmakta... Sorumluluğu olan her aile üyesi de kendini aileye ve topluma daha çok ait hissetmekte.

Aradaki sıkı bağların oluşturduğu güven duygusu da cabası..Ve sonunda gelen huzur... İçinizdeki çocuğa ulaşmanın da yoludur baba evi. Çünkü orada zaten hala çocuksunuzdur ve kardeşlerinizle birlikte ailenin kıymetlisisinizdir.

O evde hayatın bütün yüklerini omuzlarınızdan atar küçüklüğünüzdeki gibi şımarırsınız hatta... Çünkü arkanızda dağ gibi yaslandığınız sizi koruyup kollayan anne babanızın varlığını hissedersiniz. Sizin her halinizle gurur duyan, sevgisini sınırsız sunan...Yani size eşsiz, biricik olduğunuzu hatırlatan...

Yukarıda da söyledik, elbette istisnalar olabilir. Aile ortamının tehlike arz ettiği durumlar da. Bu noktada da devlet koruyacaktır. Devlet baba denmesi boşuna değildir yani. Orası sizleri tehlikelerden koruyacak bir başka baba evi olacaktır. Hayatlarımızın ilk yıllarını geçirdiğimiz, kişilik ve değerlerimizin şekillendiği baba evi hiç kuşkusuz uzakta olsak dahi, en büyük sığınağımız. Bu duygu, Sılarahime böylesine önem verilmesinin, vurgulanmasının nedenlerinden belki de. Çünkü o evdeki ilişkilerimiz diğer insanlarla ilişkilerimizin de belirleyicisi.

Şarkıda da söylediği gibi, Parlak bir inciydim önce, derinlerde saklanırdım; Baba evi kabuğumdu hayat çok uzak sanırdım. Hayatın her döneminde hayatta olsalar da olmasalar da anne babalar o inciyi koruyacak, hatta parlatmaya yardım edecek... O evin kapısının bize hep ardına kadar açık olmasının verdiği güvenle hayat yolunda daha sağlam ilerleyeceğiz.