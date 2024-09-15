Modern yalnızlık (!)

Dünyanın -küreselleşmenin de etkisiyle- global bir köy haline geldiği, iletişim ve iletişim biçimlerinde yer zaman ve mekan meftumunun ortadan kalktığı bir Antropesen çağında yaşıyoruz. Bilgiye, sevdiklerimize, ihtiyaçlarımıza tek bir tıkla istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz.

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımız ne kadar kolaylaşıyor gibi dursa da bir o kadar da yalnızlaştık aslında...



SÖYLEMLER FARKLILAŞTI

Teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte dünyaya ve insanlara ne kadar yakınlaşsak da, yakınlaştığımız kadar da uzaklaştık sanırım... 'Modern insanın yalnızlığı' diye adlandırmayı uygun bulduğum bu durum üzerinde derinlemesine düşündüğünüzde kulağa oldukça can sıkıcı geliyor.

Eskiden olduğu gibi kimsenin ağzından 'O olmadan yapamam' kelamını duymuyoruz. 'Telefonum olmadan yapamam, İnstagram'sız aslaa..." gibi şeyler işitiyoruz çevremizden.



TEKNOLOJİNİN ESİRİ

Sosyalleşme kavramının anlamı da değişti günümüzde. Sosyalleşme dışarı çıkmak, sevdiğimiz insanlarla sevdiğimiz şeyleri yapmak iken zamanla 'Post attım, yorum yaptım, beğendim' gibi teknoloji ile ilintili hale geldi. 'Modern insan' olduk derken insani duygularımızı da yitirme noktasına geldik sanırım... Değerimizi sosyal medyadaki takipçilerimiz, fotoğraflarımıza gelen beğeni ve yorumlar ile ölçer olduk.

Sahi en son ne zaman biri ile gerçekten dolu dolu vakit geçirdik? Telefonların esiri olmadan ne kadar baktık birbirimizin içine...

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