FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026







KOÇ

Çevrenizle iş birliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir. Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın.



BOĞA

Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sessiz bir şekilde takip ediyorsunuz. Bugün zıtlaşmalara dikkat edin.



İKİZLER

Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan ve tek düze işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.



YENGEÇ

Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişilerin, duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.



ASLAN

İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.



BAŞAK

Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Birlikte çalıştığınız kişilerin size vereceği destek çok önemli. İş arkadaşlarınızın tepkisini alabilirsiniz dikkat.



TERAZİ

Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Aslan'da ilerleyen Jüpiter'in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ailenizin bazı sorunları için, kişisel çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz. Uzlaştırıcı bir tutum izleyin.



AKREP

Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.



YAY

Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. Aşk yaşantınız etkilenebilir.



OĞLAK

Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşıt düşünceler içindesiniz. Çelişkiler yaşıyorsunuz.



KOVA

İçsel güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.



BALIK

Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız kişileri yanlış seçiyorsunuz. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasına izin vermeyin.