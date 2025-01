Annelerin kutsallığı

Anne... Bu kelimenin taşıdığı derinlik, sözlerle tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Her harfinde bir fedakarlık, her hecesinde bir sevgi saklıdır. İnsan yaşamının en saf, en köklü bağını oluşturan anne-çocuk ilişkisi, doğanın en büyük mucizelerinden biridir. Anneler, yalnızca hayat veren değil; aynı zamanda hayata anlam katan, ona şekil veren, çocuklarının kalbine sevgiyi, umudu ve inancı işleyen kutsal varlıklardır. Bir anne, bir çocuğun ilk öğretmenidir. İlk sözcüğümüzü onun dudaklarından duyar, ilk adımımızı onun sıcak avuçlarının güveninde atarız. Gecenin karanlığında uykusuz geçen saatlerinde bile yüzünde bir tebessümle bizi izleyen anneler, insan sabrının ve sevginin zirvesidir. Onların gözlerinde, evladının en küçük mutluluğu dahi dünyaları fethetmek gibidir.



FEDAKAR KALPLER

Anneler, sadece bir bireyin değil, toplumun da temel taşıdır. Bir annenin kalbinde büyüyen sevgi, bir çocuğun ruhuna işlemiş umut olur. Bu umut, büyüdüğünde dünyayı güzelleştiren bir iyilik dalgasına dönüşür. Bu nedenle, annelerin değeri yalnızca bir evde değil, bir milletin geleceğinde de hissedilir. Anne sevgisi, koşulsuz ve sınır tanımaz bir sevgidir. Her annenin hikayesi, kendi içinde bir destandır. Kimisi ekmeğini paylaşır, kimisi uykusunu feda eder. Kimisi çocuğuna iyi bir gelecek sunmak için hayatın zorluklarıyla savaşır, kimisi ise her anını çocuğuna adar. Ancak hangi hikaye olursa olsun, temelinde hep aynı şey yatar: Evladını koşulsuzca sevmek. Bir annenin fedakarlığını en iyi, hayatın zor anlarında görürüz. Hastane koridorlarında bekleyen bir anne, çocuğunun üzüntüsünü kendisine yük edinmiş bir anne, hayallerini evladının geleceği uğruna ertelemiş bir anne... Tüm bu sahneler, anneliğin kutsallığını gözler önüne serer.





MİNNETTARIZ...

"Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifi de, annelere verilen değerin en derin ifadesidir. Çünkü onlar, yalnızca dünyada değil, ruhumuzun da inşasında yol göstericidir. Bir annenin dualarında saklıdır hayatın güzellikleri. Bir annenin nasihatlerinde gizlidir doğru yollar. Ve bir annenin kalbindeki sevgi, yaşamın en karanlık anlarında bile ışık olur.

Anneler, sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da beslerler. Onların verdiği sevgi, biz farkında olmadan bir ömür boyu bizimle taşınır. Gözyaşlarımızı silen elleri, içimizi ısıtan sözleri, bize öğrettikleri sabır ve şefkat, yaşamın her döneminde yol arkadaşımız olur. Bugün, annelerimize olan borcumuzu ifade etmek için yeterli kelimeyi bulmamız imkansızdır. Çünkü onların yaptığı fedakârlıklar, verilen emekler ve gösterilen sevgi, hiçbir maddi ölçüyle karşılanamaz. Ancak bir teşekkür, bir sarılma, içten gelen bir "Seni seviyorum" bile onların kalbini doldurabilir. Eğer hala bir anneniz varsa, onun kıymetini bilin. Ellerini tutun, gözlerinin içine bakarak sevgiyi hissettirin. Ve eğer artık aramızda değilse, dualarınızla onun ruhunu şereflendirin. Çünkü bir annenin varlığı, yaşamın bize sunduğu en büyük lütuftur. Anneler kutsaldır; onların sevgisi ise ebedîdir. Ve biz, o sevginin gölgesinde büyüyen evlatlar olarak, onların bize kattığı değerlerle yaşam yolunda yürürüz. Kutsal olan yalnızca annelik değil; bir annenin yüreğindeki sonsuz sevgidir.