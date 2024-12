Görmekten bir fazlası

Bazen her şey, gözün görebildiği sınırların ötesinde başlar. İnsanlar, kah bir ağacın kökünde kâh bir çocuğun gülüşünde saklı olan mucizeleri görmeden, sadece önlerinden geçip gider. Ancak farkındalık, görmekten çok daha fazlasıdır; o, hissetmek, anlamak ve en önemlisi durup düşünmektir. Dünyanın koşturmacasında, çoğumuz bir anlığına durup nefes almayı bile unuturuz. Gözlerimiz açıp kapayıncaya dek günler birbirine karışır, farkında olmadan yaşlanırız. Ama yaşam, fark edilmek isteyen küçük işaretlerle doludur. Gözlerimiz her şeyi görebilir ama kaçımız yağmurun toprakla buluştuğunda bıraktığı kokuyu fark eder? Veya kaçımız, bir insanın ses tonundaki kırgınlığı, bir gülüşün ardındaki sessiz çığlığı duyabilir? Farkındalık, yalnızca gözlerin değil, ruhun görmesidir. Hissedebilmek için yavaşlamaktır, alışkanlıkların arasına sıkışmış bir yeniliği bulmaktır. Hayatın zenginliği, sıradan anların içinde gizlidir; sabahın sessizliğinde kuşların kanat çırpışında, bir dostun elinin sıcaklığında ya da bir yabancının mahcup gülümseyişinde.



EN BÜYÜK ZAAF

Peki neden bu kadar çok şey gözden kaçar? İnsan neden bu kadar kördür bazen? Çünkü insanın en büyük zaafı alışkanlıktır. Her gün aynı yolları yürüyen birisi, zamanla etrafındaki güzellikleri fark etmeyi bırakır. Aynı sabaha uyanan biri, güneşin yeni bir doğuş olduğunu unutur. Alışkanlık, farkındalığın düşmanıdır. Bir şeyin hep var olacağını düşündüğümüzde, onun kıymetini kaybederiz. Bir gün, sıradan bir kahve çekirdeğini elime aldığımda fark ettim: Bu küçücük şey, bir dünyanın kapılarını açıyordu. O çekirdek, uzak toprakların hikayesini taşıyor, binlerce insanın emeğini içinde barındırıyordu. Eğer onu yalnızca bir kahve çekirdeği olarak görseydim, o hikayeyi asla öğrenemezdim. Ama dokundum, hissettim ve anladım... İşte o an, farkındalığın gücünü bir kez daha keşfettim. arkındalık, yalnızca bireysel bir eylem değildir; aynı zamanda toplumsal bir uyanıştır. Engelli bir bireyin kaldırımdaki engelini fark etmek, bir çocuğun sorularındaki merakı görüp ona yanıt vermek ya da sessiz kalan bir kalbin varlığını hissetmek... Bunlar, bizi bir insan yapan en derin bağlardır. Hepimiz, fark edildikçe var oluruz. Sessiz bir insanın varlığını tanımak, onun yükünü paylaşmaktır. Toplumsal farkındalık, yalnızca bir nezaket göstergesi değil; aynı zamanda bir sorumluluktur. Ama farkındalık bazen cesaret ister. Hayatı olduğu gibi görmek, bizi rahatsız edebilir. Kimi zaman gördüğümüz şeyler, duymak istemediğimiz acıların kapısını aralar. Bir sokak köşesinde üşüyen bir insan, bize unuttuğumuz vicdanımızı hatırlatır. Bir çocuğun gözlerindeki açlık, bencilliğimizle yüzleşmemizi sağlar. Farkında olmak, yalnızca güzellikleri değil, acıları da tanımayı gerektirir. Ve belki de bu yüzden, insanlar çoğu zaman görmezden gelir. Çünkü farkındalık, sorumluluğu beraberinde getirir.



DUR VE HİSSET

Ancak yaşam, farkındalık olmadan eksiktir. Düşünün, bir kelebeğin kanat çırpışı, bir hayatın başlangıcıdır. Yağmurun ilk damlası, toprağa hayat verir. Ve biz, tüm bu mucizelerin ortasında, eğer gerçekten görmeye cesaret edersek, dünyanın bize sunduğu sınırsız güzelliği keşfedebiliriz. Farkındalık, yalnızca dışarıya değil, içeriye de bir yolculuktur. Kendini tanımak, hislerini anlamak ve hayatta neyin peşinden koştuğunu bilmek... Bunlar, farkındalığın en derin boyutlarıdır. Bir insan, kendi duygularını fark ettiğinde, başkalarının duygularını anlamaya daha yatkın hale gelir. Bu yüzden farkındalık, hem bir özgürlük hem de bir bağlanış halidir. Hayat, yalnızca bir kez bize sunulan bir armağan. Bu armağanı, fark etmeden tüketmek mi, yoksa her zerresini hissederek yaşamak mı? Seçim bizim. Ama unutmayalım: Farkında olmadan geçen bir ömür, gözleri açık uyumaktan farksızdır. Dur ve hisset. Çünkü her şey, fark ettiğin anda başlar. Ve farkında olduğun sürece, yalnızca yaşamakla kalmaz; gerçekten var olursun...