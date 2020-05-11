Bankacılık kaynaklarından edindiğim bilgilere göre Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankası'nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabilceği öğrenildi. Dövizin düşmeye başlamasıyla birlikte İngiltere bankalarının Türkiye üzerine oynadığı oyunların başarısız olduğunu görmekteyiz.

BDDK'nın temerrüde düşen üç yabancı bankaya işlem yasağı getirmesi sonrasında, açığa TL satan bankaların pozisyonlarını kapatacağına dair oluşan piyasa beklentisiyle TL varlıklar değer kazandı ve kurda aşağı yönlü hareketler izlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu swap hattı görüşmelerine ilişkin haber akışı yeni işlem gününde piyasaların dikkatinde olacak.



PSİKOLOJİK SEVİYE

Yurt içinde ise BDDK kararları yakından izlenirken TL cuma günü yüzde 1 oranında değer kazanarak pozitif ayrıştı. Bu sabah ise bir miktar dalgalanma görülse de TL'nin değer kazanma eğilimini koruduğunu izliyoruz. Günün geri kalanında da bu eğilimin devam edebileceğini düşünürken, kurun 7.100 seviyesinin altında kalarak daha önce direnç olarak çalışan aylık ortalamanın da yakın seyrettiği 7.00 psikolojik seviyesine doğru düşüşünü devam ettirebileceğini düşünüyorum ve yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan noktalar da şöyle:

■ Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir,swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız.

Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim.

■ Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.

■ Ek teşvik paketlerine tabi ki ihtiyaç duyulabilir.

■ Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.

■ Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum.

■ Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum.

■ Kamu bankalarına sermaye enjeksiyonu konusunda çalışmalar yapılıyor.



BORSA VE ALTIN

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3.23 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2.85, dolar/tl yüzde 2.05, euro/tl yüzde 1.69 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 97.671,82, en yüksek 100.253,80 puanı gördükten sonra geçen haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3.23 azalarak 97.845,20 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 2.85 kazanımla 393.90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.9 artışla 2.615 lira oldu. Önceki hafta 621 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta 639 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz haftaya 1700 Dolar civarında başlangıç yapan Değerli Metal'de şu anda bu noktanın üzerinde 1715 Dolar civarında bir fiyatlama hakim. Bu nokta üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1724, 1732 ve 1740 seviyeleri gündeme gelebilir. Beklentinin aşağı yönlü olmasıyla birlikte altının ons unun 1700 dolar seviyesinden 1680 dolar seviyelerine doğru aşağı gerilemesi bu haftaki beklentimiz arasındadır. İngiltere bankalarının Türkiye üzerine oynadığı oyunların başarısız olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle döviz ve altında beklentimiz aşağı yönlü olacaktır.