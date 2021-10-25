USD/TRY: Cuma günü Dolar'daki toparlanmayla çoğu Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) para birimi günü negatif bölgede kapattı. Diğer yandan, ABD'de birkaç teknoloji şirketinin bilançosu beklentilerin altında kalsa da açıklanan bilançoların yaklaşık % 80'i beklentilerin üzerinde. Bu kapsamda, bu aralar risk iştahını domine eden bilançolar, piyasalarda risk iştahının en azından bozulmasını engelleyebilir.

Bununla birlikte Dolar yükselişine karşın Dolar endeksi (DXY) aylık ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.

Yurtiçi tarafta ise TCMB faiz kararı takip edildi. TCMB, politika faizini 200 baz puan indirimle % 16 seviyesine çekti ve arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını vurguladı. Beklentiler bu toplantıda 50-100 baz puan faiz indirimi olarak şekilleniyordu.

Kararın ardından kurda sert yükseliş gözlenirken, TL sepet bazında (1 USD 1 EUR ortalaması) % 3,1 oranında değer kaybetti. Teknik olarak bakıldığında, 9,53 desteğinin altında sarkma yaşanmadıkça 9,73 hedefte kalabilir. Diğer yandan, 9,53 seviyesinin kırılması durumunda ise 9,41 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir.



ALTIN: Dolar endeksinin sert düşüşü ve PMI verilerinin karışık seyretmesiyle Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviye üzerinde günlük bazda bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde pozitif algı ivme kazanabilir.

Bu durumda direnç seviyelerimiz 1829 ve 1854 olacaktır. Aksi takdirde, 1805 seviyesi altına sarkması durumunda 1785 destek seviyesi gündemimize gelebilir.



BORSA: TCMB son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yaptı, piyasanın son iki ayda faiz indirim beklentisi ise 50 baz puandı. Yazılarımızda 50 puanlık bir indirim beklendiğini ama fiyatlananın 100 baz puanlık bir indirim olduğunu belirtmiştik. TCMB'nin faiz indirim hızını artırması, piyasalar için sürprizden çok şok oldu. Faiz indirimine gerekçe olarak, küresel ekonomilerde yakın dönemde açıklanan güven endekslerinin gerilemeye başlaması gösterildi.



Cari işlemlerde iyileşmenin giderek güçlenmesinin fiyat istikrarı hedefi için önemli olduğu vurgusu, faizi enflasyonla mücadelede bir araç olarak görülmediğini göstermektedir. Faiz indirimleri, TL'yi zayıflatıp cari işlemler dengesine olumlu etki ediyor ama artan kurun aynı zamanda enflasyonist eklemeler yapacağı gözden kaçırılıyor. Kurul, politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığına karar metninde yer verdi, TCMB'nin yıl sonuna kadar sadece iki toplantısı kalmıştır, 50 yada 100 baz puanlık bir indirim ile TCMB bu yılı kapatabilir.