Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybetti, 1.423,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,46 puan azaldı, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,26 ile madencilik oldu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunuyor.



FAİZ İNDİRİMİ NASIL ETKİLER

Piyasalar önümüzdeki hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de MB'nin faiz kararına kilitlenmiş durumda.

MB Başkanı Kavcıoğlu'nun önceki haftaki açıklamalarının ardından sürpriz indirim bekleyenlerin sayısı arttı. Peki, olası faiz kararları piyasaları nasıl etkileyecek?

Piyasalarda nefesler tutuldu.

22 Eylül'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 23 Eylül'de de Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantıları kritik öneme sahip. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen enfl asyon rakamları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Fed üyelerinin uzun zamandır ifade ettikleri enflasyonun geçici olduğu yönündeki açıklamaları son veri ile teyit edildi. Ancak bu veriyle enflasyon endişelerinin bittiğini söylemek için erken.

Çünkü ABD'de enfl asyon hala yüksek seviyelerde.

Fed'in tahvil alımlarını azaltma konusunda atacağı adım son veri ile piyasalar tarafından bir miktar ötelenmişe benziyor. İşte bu noktada Fed'in 22 Eylül'deki toplantı sonrası yapacağı açıklamalar piyasalarda yönü etkileyebilecek önemde.



ODAK DEĞİŞİMİ ETKİLEDİ

Gelelim yurtiçindeki gelişmelere.

Önceki hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun odağın manşet enflasyondan çekirdek enflasyona çevrildiğini söylemesi piyasalarda hareketliliğe neden olmuş ve kurlarda bir miktar yukarı hareket yaşanmıştı. Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puan artırıma gidilmesi sonrasında gözler 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Piyasalardaki genel beklenti Merkez'in politika faizlerinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde.



KRİTİK SEVİYE 1.396 PUAN

Geçtiğimiz hafta yurtdışındaki zayıf görünüm Borsa İstanbul'da da etkili oldu. Hisse senedi piyasaları da önümüzdeki hafta Fed ve MB toplantılarını yakından takip edecek BIST 100 Endeksi'nin 1.430 puanın altına kalıcı olarak inmesi halinde 1.414 ve devamında 1.396'ya kadar yeni bir satış dalgası görülebilir. Orta vade için izlenecek en önemli destek 1.396 puanda. Buranın altına sarkılması teknik görünümün daha da bozulmasına neden olabilir. Endekste 1.450'nin aşılması halinde alımlar artabilir ve 1.463'e kadar yeni bir yükseliş yaşanabilir. Bu seviyenin üzerinde 1.480 puan hedeflenebilir.