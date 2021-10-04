Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 azalışla 1.398,93 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 7,46 puan ve yüzde 0,53 azalarak 1.398,93 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,23 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,04 artışla 1.406,39 puandan tamamladı.

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralmanın küresel bazda enflasyonist baskıları artıracağı endişesiyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmekte.



BORSA DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kaybederek günü 1.401,46 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile inşaat oldu.

Altın fiyatları ekim ayına zayıf bir başlangıç yapıyor. Fed'in daha sıkı bir para politikasına doğru yol alması ve bunun ABD'de getirileri yukarı taşıması değerli metaller açısından oldukça zorlu bir tablo yaratıyor.

Uzmanlara göre altın yılın son çeyreğinde 1.700 ve 2.000 dolar aralığında kalmak için büyük bir çaba harcayacak.

Altın fiyatlarının son 50 yıl boyunca her sekiz yılda bir dibe vurduğu belirtirken; 1976, 1984, 1993, 2001, 2008 ve 2016'da dibe vuran fiyatların 2024'te yeniden dip yapması bekleniyor. Kısa vadede ise altının en iyi performans gösterdiği aylar takip edilecek. Son 45 yılda altın fiyatlarının en iyi performans gösterdiği aylar eylül, kasım ve ocak oldu. Ekim ve mart ise altında en sert satışların yaşandığı dönem oldu. Bu nedenle ekim ve mart ayları alım için doğru bir zaman.



PİYASALARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ 1720 DOLAR

Güçlenen dolarla dalgalanan altın 1.730 dolar/onsun altına sarktı. Fed'in Kasım 2-3 tarihli toplantısına kadar bunun devam edeceği görülürken, satış baskının artması halinde 1.725 ve 1.710 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek. Altının 1.700 doların altına inmeden önce son savunma hattı 1.720 dolar olarak gösteriliyor.

Buranın kırılması halinde önce 1.692 dolar, ardından Haziran 2020'nin en düşük seviyesi 1.670 dolar test edilebilir. Bundan sonra ise 1.600 doların hedeflenebileceği uyarısı yapıyor.

Teknik açıdan bakıldığında 1.760 doların altında olunması altında aşağı yönlü risk yaratan bir unsur olarak görülüyor.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1.740 ve 1.750 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor.

İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 sonuna ilişkin dolar/ TL tahminini revize etti. Yayımladığı raporda, cari açık ve kötüleşen salgın koşullarının riskleri artırdığı belirtilirken, 2021 sonu için dolar/TL tahmini 8,60'tan 9,00'a çıkarıldı. Cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayacağını vurgulayan UBS, Türkiye'nin geçen yıldan daha güçlü büyümesinin beklendiğini açıkladı.