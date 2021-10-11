ABD'de beklentilerden iyi gelen ADP tarım dışı istihdam verisinin ardından, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin borçlanma yetkisinin süre sınırının Aralık ayının başına çekilme konusunda anlaşması ve piyasaya yön vermek adına stratejik petrol düzenlemelerinin kullanılabileceğinin açıklanması, doların küresel piyasalarda değer kazanmasını sağladı. Dolar endeksinin 94,00 seviyesinin üstünde kalması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60 seviyesine yükselmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, geçtiğimiz haftalarda TCMB'den gelen 100 baz puan faiz indirimi sonrası Türk Lirası varlıklar bu baskıdan daha çok etkilendi.

Geçen hafta 8,85 - 8,90 seviyesinde dengelenen Dolar / TL, ABD'den gelen pozitif haber akışlarıyla 8,97'yi test etti ve tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı.

9,00 seviyesi psikolojik destek seviyesi olarak ön plana çıkarken, 9,00'un kırılması durumunda 9,30 direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 8,85 - 8,65 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1.1490 seviyesi sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 200 haftalık üssel hareketli ortalama ilk önemli direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor.



GERİLEME BAŞLAYACAK

Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığında 5. Yatırımcı Toplantısı Perşembe günü gerçekleşti. Toplantıda ilk sözü alan Kavcıoğlu, Türkiye'nin global risklere rağmen ekonomik büyümesinin güçlü ve dengeli geliştiğini, manşet enflasyonun yükselişinin gıda ve ithalat fiyatları gibi geçici unsurlara dayandığını, arızi nedenlerin ortadan kalkması ile birlikte manşet enflasyonda da gerileme eğiliminin başlayacağını söyledi. Eylül ayındaki faiz indiriminin birçok gerekçeye dayandığını, arz şoku gibi geçici faktörlerin karar alma noktasında önemini yitirdiğini belirtti.

İşletmelerin yapılan anketlerde yatırım iştahının yüksek çıktığını ancak yüksek banka kredi faizleri nedeniyle bunun yatırıma dönüşmediğini ifade eden Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının küresel olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, TCMB'nin 21 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam etme olasılığının, son toplantı sonrasında güçlendiğini düşünüyoruz.



KIRILMA NOKTASI 500

Altın fiyatları 1753 seviyesindeki kısa vadeli destek noktasının üzerinde tutunma çabası içinde. 1753 üzerinde kalabilirse 1767- 1770- 1780- 1787 ve 1800 hedefli yukarı hareket gerçekleştirebilir.

1753'ün altına inmesi durumunda 1747, 1735, 1722 ve 1714'e doğru gerileme izleyebiliriz. Gram altın 503 olan direnç noktasının da üzerine çıkma çabası içinde. Bu nedenle kırılma seviyemizi 493'ten 500'e çıkartıyoruz.

500'ün üzerinde kaldığı sürece 506- 511- 515 seviyeleri hedef olarak kullanılabilir.

500 desteğinin altına inmesi durumunda ise 493- 485 ve 477'ye doğru gerilemenin önü açılabilir.