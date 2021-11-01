Ekonomide hareketli bir haftayı geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.18 değer kazanarak haftayı 1.522,04 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 2.79 puan artarken, toplam işlem hacmi 8.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

KAZANANLAR-KAYBEDENLER

Bankacılık endeksi yüzde 1.77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1.58 ile sigorta oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti. BIST 100 endeksi, 3.5 günlük tatil öncesi yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0.18 değer kazanarak 1.522,04 puandan tamamladı.

ENFLASYON RAPORU

Bu arada, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısında, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'te yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Döviz kurlarında 3 gündür yaşanan aşağı yönlü hareket, Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası yerini yukarı yönlü hareketlere bıraktı. 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala hakkındaki hadsiz ve mesnetsiz açıklamalarıyla başlayan sürecin ardından, haftanın başlangıcında dolar/TL, 9.85 sınırına dayanmıştı. Ancak atılan geri adımlar neticesinde konunun diplomatik bir krize dönüşmemesinin etkisiyle, kurlarda düşüş görüldü.

CARİ AÇIKTA YENİ HEDEF

Öte yandan, açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre ortaya konulan cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme hedefinin de; kısa, orta ve uzun vadede olumlu sonuçları olacağını şimdiden söylemek mümkün. Cari açık, atılacak adımlarla gelecek yıl 18.6 milyar dolara gerileyecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" diyerek, hedefin bir başka yararına dikkat çekmişti.